Cursos promovem formação de novos profissionais para a Indústria 4.0 no Amazonas

A parceria entre a Foxconn e a etech (Escola Tecnológica da FPFtech) tem gerado resultados expressivos na formação de profissionais qualificados para a Indústria 4.0 no Amazonas.

Até o momento, a colaboração já foi responsável pela capacitação de 280 pessoas divididas em sete turmas nos cursos de automação industrial e desenvolvimento de software, atendendo uma demanda direta não só da empresa como de todo o Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com turmas ainda em andamento, que incluem colaboradores da Foxconn e pessoas da comunidade em geral, a parceria tem rendido bons frutos na identificação de novos talentos.

Segundo o Project Manager da Foxconn, Felipe Almeida, a escola tem sido uma vitrine de profissionais gabaritados na área de tecnologia, e a empresa tem ficado “de olho” nos destaques para direcioná-los para processos seletivos em vagas futuras, tanto na companhia quanto no mercado de trabalho como um todo.

“Entre os projetos desenvolvidos pelos alunos, um destaque foi o protótipo de uma Esteira Inteligente com sensores de Start/Stop, criado pela primeira turma de Automação Industrial. Esse projeto, baseado em observações do cotidiano da fábrica, resultou em uma proposta de automação que chamou a atenção dos gestores operacionais da Foxconn e foi incorporado ao pipeline interno da empresa”, revela Almeida.

Na avaliação da gestora educacional da etech, Nancy Cavalcante, os cursos de automação industrial e desenvolvimento de software estão alinhados diretamente com as necessidades das empresas do PIM.

“Nós batemos muito nessa tecla da Indústria 4.0 e de como precisamos ter profissionais capacitados para atuar nessa área. É muito importante a confiança de uma empresa do porte da Foxconn na nossa capacidade em qualificar essas pessoas, além de satisfatório ver que essas turmas já apresentam resultados concretos”, completou Cavalcante.

Apoiados pela Foxconn, os alunos de automação industrial foram responsáveis por alguns projetos inovadores no seu período de formação na etech.

Como o Seguidor de Luz Solar, que otimiza a captação de energia solar para placas fotovoltaicas, e o Semáforo Inteligente, que aumenta a segurança de deficientes visuais e auditivos em Manaus.

Outros destaques incluem o Controle Remoto de Eletrônicos Residenciais para idosos com mobilidade reduzida, o Sensor Detector de Chama acessível para detectar incêndios, para citar apenas alguns.

Já os alunos de Desenvolvimento de Software, também apoiados pela Foxconn, criaram iniciativas como o Increment Langs ++, que facilita o aprendizado da lógica de programação, e o Bit Debugger, um jogo de plataforma educacional.

Outro projeto, o Jaraquiz, promove o conhecimento cultural de Manaus, enquanto o Piano em Python combina hardware e software para criar um piano eletrônico interativo.

Para descobrir ainda mais mentes habilidosas que vão desenvolver soluções para o setor industrial, a parceria prevê a continuidade dessas iniciativas, com a abertura de novas turmas anualmente.

A partir de 2025, a Foxconn planeja lançar duas novas turmas de ensino técnico por ano, com a expectativa de formar 80 novos técnicos a cada ciclo, contribuindo diretamente para a expertise da mão de obra do PIM.

*Com informações da assessoria

