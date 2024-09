PIB do Amazonas cresce 5,29% no 2º trimestre deste ano

O destaque do período foi o setor industrial, que registrou R$ 14,1 bilhões no 2º trimestre de 2024

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) divulgou nesta terça-feira (17) os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas para o 2º trimestre de 2024. O PIB atingiu R$ 42,9 bilhões, representando um crescimento nominal de 6,40% em comparação com o 1º trimestre de 2024.

Ajustado pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o crescimento real foi de 5,29%. Em relação ao mesmo período de 2023, o crescimento nominal foi de 7,79% e o real, 3,42%.

O setor industrial foi o destaque do trimestre, com um total de R$ 14,1 bilhões e um crescimento nominal de 9,09% em comparação ao 2º trimestre de 2023. Entre as atividades com maior crescimento estão:

Fabricação de Máquinas e Materiais Elétricos: +21,12%

+21,12% Produção de Borracha e Plásticos: +12,85%

+12,85% Produtos de Metal: +8,90%

No setor de serviços, o Amazonas registrou um total de R$ 20 bilhões, com um crescimento de 7,74% em relação ao 2º trimestre de 2023. A receita nominal aumentou 11,98%, e o volume de serviços cresceu 7,32%. Em comparação com o 1º trimestre de 2024, a receita subiu 2,21% e o volume de serviços aumentou 2,80%.

O setor agropecuário somou R$ 1,6 bilhão, marcando um crescimento de 4,37% em relação ao 2º trimestre de 2023. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE destacou um aumento notável na produção de arroz, com uma alta de 131,28% no comparativo anual.

Serafim Corrêa, secretário da Sedecti, comentou: “A economia do Amazonas continua mostrando sua resiliência e capacidade de crescimento, mesmo diante de um cenário desafiador. Esses números refletem o esforço conjunto do setor produtivo e do governo para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.”

O estudo foi realizado pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan), vinculado à Sedecti. Para acessar o relatório completo, visite o site oficial da Sedecti, na seção “Indicadores e Mapas”, disponível em www.sedecti.am.gov.br.

