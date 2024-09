Homem mata padrasto após ver mãe sendo agredida no interior do AM

Fábio Pinto da Silva, de 25 anos, foi preso suspeito de ter assassinado o padrasto, Adilson Teófilo da Silva, de 59 anos. O crime ocorreu por volta das 16h de domingo (15) em uma fazenda na estrada Nova, em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. O suspeito foi detido sete horas após o ocorrido.

Leia também: Padrasto estupra e engravida enteada pela segunda vez no interior do AM

Conforme o delegado Ramon Sampaio, da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) , o Fábio era enteado de Adilson e o crime ocorreu em razão do homem ter agredido a mãe do autor. A vítima foi morta com disparos de espingarda calibre 20, na região da nuca.

“Efetuamos a prisão do suspeito às 23h de domingo, dentro de um intervalo de sete horas após o crime. O autor confessou o crime e, em depoimento, alegou ter agido em legítima defesa para defender a sua mãe, após Adilson tê-la agredido”, contou o delegado.

Segundo o delegado, o autor ainda tentou simular um suicídio no local do crime, visto que a arma de fogo foi colocada sob o corpo da vítima, o que se caracteriza como fraude processual. A suposta prática também será investigada no curso do Inquérito Policial (IP).

Fábio Pinto da Silva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱