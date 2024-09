Mulher após tentar matar homem com gargalo de garrafa em Manaus

Uma mulher de 45 anos foi presa após tentar matar um homem de 43 anos utilizando o gargalo de uma garrafa. A prisão aconteceu na segunda-feira (16), na rua Itaetê, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Leia também: Adolescente é apreendido suspeito de matar mulher com gargalo de garrafa no Amazonas

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no mesmo dia, no bairro Jorge Teixeira, quando a autora estava bebendo com a vítima e pediu dinheiro para comprar drogas, mas o homem negou.

“Diante disso, a mulher quebrou uma garrafa na cabeça da vítima e com o gargalo golpeou a barriga e peito do homem. A vítima foi socorrida e levada à uma unidade hospitalar, e após ter alta médica, se encaminhou ao 30º DIP para relatar o acontecido”, disse o delegado.

Segundo o delegado, durante buscas no sistema, foi descoberto que a autora tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo mesmo crime, praticado contra uma mulher, 47, que recebeu diversos golpes de facão, em 2018.

“A partir das informações colhidas, saímos em diligências para capturar a autora. Além de ser flagranteada por tentar matar o convivente, também cumprimos o mandado de prisão que estava em aberto”, finalizou o delegado.

A mulher responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱