Adolescente é apreendido suspeito de matar mulher com gargalo de garrafa no Amazonas

Nova Olinda do Norte (AM) – Um adolescente de 17 anos foi apreendido, no sábado (13), pelo homicídio de Helem Cristina da Silva Almeida, de 29 anos, em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A vítima foi encontrada morta em um terreno baldio com um gargalo de garrafa no pescoço.

A ação aconteceu na rua Jericó, bairro Aerolândia, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte.

Segundo o delegado Charles Araújo, responsável pela unidade policial, o corpo da vítima foi encontrado por populares por volta das 10 horas da manhã de sábado (13). Os moradores acionaram a delegacia, e os policiais foram ao local para investigar os detalhes do incidente. A vítima apresentava diversos ferimentos causados por arma branca em diferentes partes do corpo.

“Nos deslocamos até o local e iniciamos as buscas por provas e indícios que levassem a desvendar a autoria do crime, várias diligências e oitivas foram realizadas ao longo do dia o que culminou na apreensão do adolescente”, disse o delegado.

A autoridade policial informou que após ser confrontado diante todas as provas o adolescente confessou a ação criminosa e revelou detalhes de como transcorreram os fatos, inclusive, levando os policiais ao local onde teria escondido o celular da vítima, após a consumação do ato infracional.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

No Amazonas, mulher é encontrada morta com gargalo de garrafa no pescoço

Uber pagará R$ 100 mil para família de jovem morta em acidente no Centro de Manaus

Empresária é morta na frente da família durante assalto em Manaus; VÍDEO