Pai aproveitava visita para estuprar filha adolescente em Manaus

Um homem de 48 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a filha, de 12 anos, foi preso nesta terça-feira (17), na rua Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, o crime foi cometido entre os anos de 2007 e 2009, quando a vítima tinha 12 anos. Pelo fato dos pais serem divorciados, ela visitava a residência do autor após o horário escolar e ele aproveitava essas ocasiões para praticar o crime.

“Após uma dessas visitas, a vítima relatou os fatos para sua genitora, a qual procurou a Polícia Civil e assim foi iniciada a investigação em torno do caso, realizadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) na época”, falou o delegado.

Conforme o delegado, a Vara de 2ª Vara Especializada em Crimes Contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes decidiu pela condenação do indivíduo e, ao tomar conhecimento do mandado, a equipe policial do 11º DIP saiu em diligência para efetuar a sua prisão.

O homem foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱