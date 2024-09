Mãe flagra primo estuprando filha de 4 anos no interior do Amazonas

um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (17) suspeito de estuprar a própria prima, de 4 anos. A prisão ocorreu no bairro Dabaru, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Grace Jardim, o crime foi denunciado pela própria mãe da vítima, após ela flagrar o seu primo tocando nas partes íntimas da criança. O homem estava morando temporariamente na casa delas.

“Na ocasião, a genitora estava conversando na frente de casa com uma conhecida quando ouviu a criança chorar e foi ver o que tinha acontecido, então ela se deparou com a sua filha sem roupa e o homem passando a mão nela”, contou a delegada.

Conforme a delegada, o suspeito foi preso em flagrante logo após a comunicação do fato aos policiais civis.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

