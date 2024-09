Abraciclo e Detran-AM realizam evento educativo em Manaus

Ação de conscientização, que faz parte Semana Nacional do Trânsito 2024, será realizada no Sest Senat nos dias 18 e 19

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, em parceria com o Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito-AM), vai realizar um pit stop educativo nos dias 18 e 19 de setembro, no Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), unidade Jorge Teixeira, em Manaus.

Destinado para motociclistas, motofretistas e profissionais que atuam nos serviços de entrega, o pit stop terá caráter 100% educacional, promovendo a conscientização e a pilotagem segura.

Durante o evento, os condutores que circularem pela rua Autaz Mirim, serão encaminhados para a sede do Sest Senat, onde assistirão uma palestra educativa, que vai destacar a importância da pilotagem defensiva e o respeito às leis de trânsito para evitar sinistros e garantir a integridade física.

Outras ações interativas também serão realizadas como, por exemplo, demonstrações de técnicas de frenagem e pontos cegos. Na primeira, um instrutor vai mostrar que é mais eficiente utilizar os freios dianteiro e traseiro ao mesmo tempo e, dependendo da velocidade, utilizar a redução de marchas (freio motor). Já na segunda, o participante vai aprender como se posicionar e sinalizar para que perceba os movimentos de um veículo e seja percebido por seu condutor.

Os participantes ainda poderão utilizar um par de óculos com lentes que simulam os efeitos da bebida alcoólica. A ideia é reforçar que a mistura de álcool e direção nunca dá bons resultados.

E tem mais: haverá a checagem gratuita de 10 itens para verificar as condições mecânicas de peças que sofrem desgaste com o tempo de uso, como freios, pneus e o sistema de transmissão.

No final do evento, todos os participantes receberão materiais didáticos e brindes.

O pit stop educativo faz parte de uma série de ações desenvolvidas pela Abraciclo durante este mês para reforçar o tema da Semana Nacional de Trânsito 2024, baseado no tema “Paz no trânsito começa por você”.

Além de Manaus, a Abraciclo promove mais três eventos educativos: Brasília (17 de setembro), Mauá (18 de setembro) e São Paulo (24 e 25).

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Com 48 anos de história e contando com 15 associadas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – ABRACICLO representa os fabricantes de veículos de duas rodas no país, tendo como principal missão promover o desenvolvimento e a competitividade do Setor de Duas Rodas, apoiando e defendendo a indústria nacional estabelecida no Polo Industrial de Manaus – PIM por meio dos pilares Política Industrial, Segurança Viária e Técnico.

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as seis maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram 18 mil empregos diretos em Manaus/AM.

*Com informações da assessoria

