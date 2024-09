Brasil goleia e garante classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (17). A equipe comandada por Marquinhos Xavier venceu a Croácia por 8 a 1, ficando na liderança do Grupo B. Os gols foram de Pito (2), Marcel (2), Dyego, Neguinho, Arthur e Rafa.

Além do Brasil, na Chave B também estão Tailândia, Croácia e Cuba. A Amarelinha tem seis pontos em dois jogos, assim como os tailandeses, mas fica com a liderança pelo saldo de gols. Croácia e Cuba seguem sem nenhum ponto na tabela.

A Seleção Brasileira volta à quadra na próxima sexta-feira (20), às 8h30 (horário de Manaus), para enfrentar a Tailândia na última rodada da fase de grupos do Mundial. A bola rola no Bukhara Universal Sports Complex, no Uzbequistão, com transmissão ao vivo no SporTV, FIFA Plus e CazéTV no YouTube.

O jogo

O Brasil começou dominando o primeiro tempo e, apesar de pressionar a defesa croata, demorou para efetivar as chances de gol. Com 13 minutos jogados, Pito recebeu a bola próximo à linha lateral, limpou a jogada e balançou a rede com um chute de fora da área. Logo em seguida a Croácia reagiu. Marko Kuraja lançou a bola para Dario Marinovic ficar cara a cara com o goleiro Willian e marcar o único gol croata da partida.

Ainda no primeiro tempo, Dyego sofreu a sexta falta brasileira e, na cobrança do tiro de dez, fez o segundo gol do Brasil. A partir daí, a Amarelinha intensificou a pressão e Marcel e Neguinho ampliaram a vantagem da equipe. A primeira etapa da partida se encerrou com uma vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1.

Com quatro minutos jogados no segundo tempo, Marcel, artilheiro do Brasil na competição, recebeu um passe de Marlon para marcar seu segundo gol na partida. Em seguida, Pito, eleito melhor do mundo, balançou a defesa adversária e aumentou a vantagem brasileira.

Para fechar o placar, o Brasil marcou mais duas vezes. Arthur carregou a bola em bela jogada individual, com direito a caneta na defesa croata e drible no goleiro, e fez o sétimo gol. O último a balançar a rede foi Rafa, que recebeu um passe de Pito para carimbar a vitória da Seleção Brasileira por 8 a 1.

