Equipes da Força Nacional do SUS são enviadas para combater queimadas no AM

Estado recebeu profissionais para apoiar gestores locais no enfrentamento das consequências da seca e da fumaça

O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (17), que enviou equipes da Força Nacional do SUS a estados afetados por incêndios florestais. Elas apoiarão gestores locais em ações para o enfrentamento das consequências da seca e da fumaça proveniente das queimadas.

Há profissionais atuando em Rio Branco, no Acre, Manaus, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia, desde segunda-feira (16). Segundo o ministério, na capital acriana, a equipe fica até esta terça-feira (17) e “fará um diagnóstico situacional, além de apoiar na proposta de ações para preparar os serviços de saúde”.

Ainda no Acre, a Força Nacional do SUS inicia hoje visitas para análise de situação de quatro cidades afetadas por queimadas e seca extrema: Acrelândia, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Nos municípios, técnicos avaliarão a necessidade de recursos e insumos, por exemplo.

“Nesses locais, o acesso está prejudicado pela baixa dos rios e pela falta de visibilidade para voos. Além desses municípios, a comunidade de Espalha, em Rio Branco, também contará com a análise”, informa o ministério.

Também de acordo com a pasta, nessas cidades acrianas, inicialmente os profissionais recolherão informações “sobre a capacidade de resposta da rede de saúde e o comportamento das doenças respiratórias e diarreicas agudas”. “Os maiores pontos de atenção são comunidades isoladas, qualidade da água e segurança alimentar”, afirma o comunicado.

Em Manaus e Porto Velho, a Força Nacional do SUS ficará até sexta-feira (20). Em Carauari (AM), na quarta-feira (18), uma equipe fará visita técnica.

A cidade de São Paulo, diz o ministério, “também deve receber apoio técnico da Força nos próximos dias”. Segundo a pasta, a capital paulista é a cidade “com a maior população exposta às violações do padrão diário de qualidade do ar”.

De acordo com o governo federal, o Brasil enfrenta a pior estiagem em 75 anos. Em 2024, 58% do território brasileiro foi afetado pela seca e, em um terço do país, há seca severa. O fenômeno contribui para a ocorrência de incêndios.

Segundo o Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nas últimas 48 horas, foram detectados 4.124 focos de incêndio no país.

