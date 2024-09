X, antigo Twitter, volta a funcionar no Brasil para alguns usuários

Plataforma havia sido suspensa em 30 de agosto por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, devido ao descumprimento de ordens judiciais pelo proprietário Elon Musk.

Após 19 dias fora do ar, o X (antigo Twitter) voltou a operar no Brasil, agora disponível para alguns usuários de dispositivos Android e iOS. A plataforma havia sido suspensa em 30 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, devido ao descumprimento de ordens judiciais pelo proprietário Elon Musk.

A retomada das operações foi confirmada pelo portal ND Mais, que informou que o acesso ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), mas apenas por meio dos aplicativos móveis, enquanto a versão para desktop permanece inacessível. Inicialmente, os usuários perceberam a volta do serviço em seus smartphones, enquanto o site continua fora do ar para quem tenta acessá-lo pelo navegador.

Ainda não há confirmação oficial de uma decisão que autorize formalmente o retorno da plataforma. O STF informou ao jornal O Tempo que “está checando a informação sobre o acesso ao X” e sugeriu que a situação pode ser resultado de uma instabilidade no bloqueio.

A suspensão original foi motivada por reiterados descumprimentos de ordens judiciais relacionadas ao fornecimento de informações sobre contas que promoviam notícias falsas e discursos de ódio. A decisão gerou grande repercussão no Brasil, um dos maiores mercados da plataforma, e intensificou as tensões entre Musk e as autoridades brasileiras.

Além disso, a decisão judicial incluiu a aplicação de multas, cujo pagamento foi confirmado na última quinta-feira (12). Os bancos Citibank S.A. e Itaú Unibanco S.A. informaram que Musk quitou os valores pendentes, que foram transferidos para a conta da União.

