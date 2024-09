Incêndio atinge área de mata no Distrito Industrial em Manaus

Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com as chamas no local e acionaram o corpo de bombeiros

Um incêndio atingiu uma área de mata na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na noite de terça-feira (17).

Leia também: VÍDEO: incêndio atinge prédio comercial na Avenida Djalma Batista, em Manaus

Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com as chamas no local e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM.

Ao chegar no local, a equipe do corpo de bombeiros agiu rapidamente para combater as chamas, que se espalharam pela região.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱