Castração e vacinação para cães e gatos chegam a bairro da Zona Norte de Manaus

Ação será realizada no Ceti Zilda Arns Neumann, na sexta-feira (20) e no sábado (21)

O Castramóvel, Unidade Móvel de Castração do Governo do Amazonas, administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), estará atuando na 15ª edição do Governo Presente. A ação será realizada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Zilda Arns Neumann, localizado na avenida Principal, s/nº, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Para garantir a castração solidária, é preciso fazer o agendamento prévio para a cirurgia, na quinta-feira (19/09), das 9h às 14h, no mesmo endereço. Para tanto, serão disponibilizadas 200 senhas. As castrações vão ocorrer entre sexta-feira (20/09) e sábado (21/09). Também no sábado, outras 150 senhas serão distribuídas para agendar a castração ao longo da semana.

Para garantir a vacinação antiviral, não é necessário agendar. Basta o tutor comparecer com o animal no sábado (21/09), dia da ação, no Ceti. Ao todo, 150 doses de vacina devem ser disponibilizadas. Para vacinar, o pet precisa estar saudável.

“O intuito de trazermos o Castramóvel para essa ação é democratizar o acesso à castração e resguardar problemas de saúde dos animais, conforme a Política de Bem-Estar Animal do Amazonas. O Governo Presente tem sido um espaço de grande sucesso para garantir a qualidade de vida dos animais de estimação em todas as zonas de Manaus”, declarou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Informações sobre a castração

Para o agendamento, não é necessário levar o animal. É preciso que o tutor seja maior de idade e apresente RG, CPF, além de uma foto do animal. Na ocasião, haverá entrega de senhas e o agendamento será por ordem de chegada.

No dia da castração, serão atendidos primeiro os animais cujos tutores atendem a prioridades garantidas por Lei e, em seguida, os felinos, devido ao tempo de anestesia. Por fim, será a vez dos cães realizarem o procedimento.

Para a castração, o pet deve estar saudável, livre de ectoparasitas, em jejum de pelo menos seis horas, sem ter tomado nenhuma vacina, medicação e vermífugos há menos de 21 dias. Fêmeas não podem estar grávidas ou amamentando. Para saber se o animal atende aos requisitos da castração, acesse a cartilha orientativa no site da Sema.

Sobre a ação

O objetivo do programa Governo Presente é promover a cidadania e levar mais dignidade para a população, principalmente em áreas de Manaus onde existe maior carência por serviços básicos. Serviços de mais de 40 secretarias e órgãos da administração pública são disponibilizados gratuitamente, incluindo ações de cidadania, saúde, fomento, assistência social, esporte, entre outras atividades.

A iniciativa do Governo do Amazonas é coordenada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Unidade de Gestão Integrada (UGI) e Casa Civil, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

