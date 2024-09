VÍDEO: Embarcação tomba em rio no Amazonas e passageiros se desesperam

O caso ocorreu no rio de Juruá, interior do Amazonas

Uma embarcação com passageiros e mercadorias tombou no meio do rio e quase naufragou, nesta quarta-feira (18), no rio Juruá, no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros com crianças em desesperos saindo da embarcação por botes. Parte da mercadoria também foi retirada de dentro do barco.

Apesar do ocorrido não houve registro de vítimas. A causa do acidente será investigada.

