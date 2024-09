Gracyanne fala sobre participação de Gilson em A Fazenda

Gracyanne Barbosa rompeu o silêncio e abriu o jogo sobre a participação de Gilson Oliveira em A Fazenda 16.

A coluna Fábia Oliveira conversou com a influenciadora digital, que deu a sua opinião sobre a presença do personal no reality. O rapaz ficou conhecido após ser apontado como pivô da separação da ex-dançarina e do cantor Belo.

“Sobre ele estar lá [na Fazenda] é uma surpresa, porque se dizia avesso a aparecer. Mas as pessoas nos surpreendem e a hipocrisia também. Não gostaria de dar mais palco a isso”, declarou ela.

Questionada se torceria para Gilson no programa, Gracyanne pontuou que não acompanha reality show. “Eu nunca consigo acompanhar reality porque não tenho tempo pra isso. Principalmente agora que estou estudando muito”, falou ela.

E completou: “Não tenho como torcer sem assistir, porque reality acho que só dá pra saber acompanhando. Já tivemos amigos que entraram e mostraram algo bem diferente lá dentro. Acredito que mexa muito com a cabeça, então só assistindo mesmo. E eu não vou”, garantiu.

*Com informações do Metrópoles

