PM bebado é preso por ensinar mulher a dirigir em viatura

Embriagado, um sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) foi preso após se envolver em um acidente de trânsito quando ensinava uma mulher a dirigir em uma viatura da corporação.

O caso ocorreu na orla de Icoaraci, em Belém (PA). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a viatura em cima da calçada, ao lado de três motos caídas. O militar acabou preso em flagrante, no último sábado (14).

Segundo testemunhas, o policial estaria embriagado e ensinava uma mulher a dirigir com a viatura do batalhão em que ele é lotado. O veículo atingiu as três motos, além do carrinho de bebidas de um vendedor ambulante.

A mulher, não identificada, ainda se envolveu em uma discussão com outras pessoas após a batida. Policiais militares atuaram na ocorrência e prenderam o policial, que seria um sargento e resistiu à prisão.

Por meio de nota, a PMPA informou que um dos policiais da corporação “foi detido em Icoaraci por desvios de conduta e será apresentado à Corregedoria da Corporação para os procedimentos legais pertinentes”.

*Com informações do Metrópoles

