Secretário municipal mata a mãe e se suicida após estuprar sobrinho

O advogado Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida na noite dessa terça-feira (17), dias após a família descobrir que ele estuprava o sobrinho autista, de 17 anos.

Thiago era professor de direito e secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá, no litoral de São Paulo, mas foi exonerado do cargo no dia dos assassinatos, conforme publicado no Diário Oficial da cidade.

A Polícia Civil estava a caminho da casa do advogado, que morava na edícula do terreno da mãe, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Foi quando os policiais foram informados sobre disparos de arma de fogo no imóvel.

Na residência, a equipe localizou os corpos dele, da mãe, de 72 anos, e de um cão. A polícia apreendeu uma arma de fogo, celulares e outros pertences.

A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio e suicídio na Delegacia da cidade, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Pen drive com vídeos dos estupros

De acordo com o G1, o mandado de busca e apreensão foi expedido após o irmão e a cunhada registrarem um boletim de ocorrência contra Thiago.

Ainda segundo apuração do G1, há aproximadamente 15 dias o adolescente, vítima dos estupros, relatou à psicóloga que sentia dores na região do ânus. O fato chamou a atenção da profissional e dos pais do adolescente.

Passados alguns dias, Thiago entregou ao irmão, que é pai do menino, um envelope com alguns documentos passando o carro para o nome do parente.

Além disso, o advogado também entregou um pen drive, que pediu de volta depois, mas não sem antes a cunhada acessar o conteúdo. Entre os arquivos, foram encontrados vídeos do autor do crime estuprando o sobrinho. Com base nas datas dos registros, ficou confirmado que os abusos já aconteciam há pelo menos um ano.

O casal então registrou um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável na Delegacia de Defesa da Mulher.

A polícia obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão e apreendeu um revólver em um dos imóveis. Thiago não estava em casa, mas compareceu mais tarde na delegacia para prestar depoimento e entregou outra pistola. Ele foi liberado e, horas depois, cometeu os crimes.

No local dos assassinatos, os policiais também apreenderam quatro celulares de Thiago, um notebook, um pen drive, um revólver, uma adaga e munições. O caso foi registrado no Distrito Policial Sede de Guarujá como homicídio e suicídio consumado.

Exonerado da prefeitura

Thiago foi exonerado do cargo de secretário após publicação no Diário Oficial do Guarujá. No entanto, seu nome continua no site da Secretaria Municipal de Modernização e Transformação Digital.

A secretária adjunta, Letícia Benevides Coquito, deve assumir o cargo.

Em nota, a Prefeitura do Guarujá informou que Avanci foi exonerado do cargo a pedido e que a investigação segue sob a responsabilidade da Polícia Civil.

*Com informações do Metrópoles

