Menino de 11 anos é preso após ameaçar cometer ataque em escola

Um menino de 11 anos foi preso por ameaçar cometer um ataque a tiros em uma escola na Flórida, Estados Unidos. Segundo o xerife do Condado de Volusia, Michael Chitwood, a prisão ocorreu na segunda-feira (16), após os agentes identificarem uma publicação do menino nas redes sociais que continha uma lista de alvos.

“Este garoto de 11 anos é acusado de fazer uma ameaça por escrito de um tiroteio em massa na Creekside Middle School ou na Silver Sands Middle School. Ele havia escrito uma lista de nomes e alvos”, disse Chitwood, ao divulgar a prisão do menino.

Ao ser questionado, o garoto disse que “tudo era uma brincadeira”. Na casa dele, no entanto, os agentes encontraram armas de airsoft, munição falsa, facas, espadas e outras armas que ele estava exibindo para outros alunos em vídeo. Com isso, o menino foi acusado de crime grave por intimidação por meio de ameaça escrita de ataque.

Além do garoto, outras duas jovens, uma de 16 e outra de 17 anos, foram presas pelo mesmo motivo. Desta vez, a ameaça foi feita por meio da plataforma Snapchat.

“Pais, preciso que vocês conversem com seus filhos e os ajudem a entender que essas ‘piadas’ podem resultar em prisões. As crianças precisam perceber que o que postam e enviam nas redes sociais não é privado. Isso será relatado para nós. Estamos perdendo tempo e recursos com essa besteira que atrapalha nossas escolas e vidas. Não é justo com os 99% das crianças que estão fazendo a coisa certa”, disse o xerife.

A polícia dos Estados Unidos vem reforçando o monitoramento de ameaças nas redes sociais. Isso porque, apenas este ano, o país já registrou 30 tiroteios em massa em escolas, com 127 mortos, de acordo com o banco de dados mantido pela Associated Press e USA Today. Em 2023, foram 42 ataques, com 217 mortes – recorde histórico do país.

