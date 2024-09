Fumaça leva UEA a suspender aulas presenciais devido à poluição do ar no AM

Decisão abrange todas as unidades do estado; confira os dias

A Gestão Superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais nos dias 19 e 20 de setembro, tanto na capital quanto no interior do estado.

A decisão foi tomada em conformidade com as orientações do Grupo Gestor de Enfrentamento à Estiagem, Mudanças Climáticas e Ambientais, em resposta aos elevados índices de poluição do ar, que ultrapassaram os 125 mcg/m³ em algumas áreas, segundo dados da plataforma Selva.

As atividades acadêmicas durante este período devem ser realizadas remotamente, a fim de evitar prejuízos decorrentes da ausência de aulas presenciais.

A UEA também reforçou a importância do cadastro na plataforma Selva, que fornece atualizações constantes sobre a qualidade do ar e informações essenciais sobre as condições climáticas no Amazonas.

