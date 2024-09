VÍDEO: Celular pega fogo e explode em bolso de homem

O homem limpava a calçada quando o celular explodiu no bolso

Um celular pegou fogo e explodiu enquanto estava dentro do bolso do short de um homem em Feira de Santana, na Bahia. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (13), enquanto ele limpava uma calçada.

Leia também: Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos no Amazonas

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem está na calçada e em seguida o celular começa a pegar fogo.

Nas imagens é possivél ver a fumaça saindo do short do homem. Desesperado, ele tira a peça de roupa e, segundos depois, o aparelho explode.

Segundo o g1, o homem teve queimaduras superficiais. As roupas que ele usava no momento do incidente ficaram queimadas, e o aparelho celular, completamente destruído.

*Com informações do site Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱