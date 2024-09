Homem é morto pelo próprio irmão após venda de celular em Manaus

Munido com uma faca, o autor desferiu um golpe no peito da vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu

Luan Pereira Barbosa, de 31 anos, foi preso, nesta quinta-feira (19), por matar o irmão, Elton Pereira Barbosa, de idade não informada. O crime foi cometido em 14 de abril de 2014, na rua 13 do parque Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, durante as investigações, foi possível constatar que, antes do crime ser cometido, os irmãos haviam discutido e chegado às vias de fato, devido à venda de um aparelho celular. Durante a briga, Luan esfaqueou Elton no peito, resultando em sua morte.

“Luan foi preso em decorrência de uma discussão que procedeu na fatalidade. O caso reflete a gravidade da violência familiar e a motivação fútil por trás do crime. Agora, conforme a Lei, ele responderá por seu ato perante à Justiça. A prisão dele demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater a violência”, explicou Cunha.

Segundo o delegado, com a decisão judicial à prisão de Luan, as equipes da DEHS obtiveram informações sobre sua localização no Parque Mauá, também no bairro Mauazinho, zona leste. Ele estava foragido desde a época do crime, quando foi decretada sua prisão em razão de não ter sido localizado pela Justiça.

“Hoje, por volta das 6h, os policiais se deslocaram até o local e cumpriram a ordem judicial em seu nome, resultando na prisão do acusado”, disse o delegado.

Luan Pereira Barbosa responderá por homicídio simples, com a qualificadora de motivo fútil. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

