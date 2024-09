Homem que matou irmão e sobrinho a facadas é condenado a 48 anos

Ronilton Teixeira Vieira foi condenado a 48 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar o irmão e o sobrinho esfaqueados.

O crime ocorreu em dezembro de 2023, na residência da família, no Conjunto 4 da QR 321, em Samambaia Sul.

O Tribunal do Júri de Samambaia condenou Ronilton por homicídio qualificado, tentativa de latrocínio e homicídios tentados.

Ele poderá recorrer, mas não em liberdade. Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ronilton foi responsável pela morte dos dois parentes, pela tentativa de latrocínio de um homem e pela tentativa de assassinato de outras três pessoas.

“Os crimes ocorreram em diferentes ocasiões, o que causou grande comoção na comunidade local”, detalhou o MP.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a denúncia apresentada, exceto em relação a uma das vítimas, pela qual ele foi absolvido devido à falta de materialidade. Ronilton confessou parcialmente os crimes, sob alegação de legítima defesa em um dos casos.

O que diz a sentença

O juiz, ao avaliar a pena, considerou que a culpabilidade de Ronilton extrapolou a reprovabilidade típica dos crimes. Em relação a uma das vítimas, que era sobrinho do acusado, o magistrado destacou que “o réu praticou o crime após fazer uso de bebida alcóolica e drogas com um adolescente, fato que, por si só, viola o Estatuto da Criança e Adolescente, o que autoriza o incremento da pena, dado a elevada reprovabilidade”.

O magistrado também levou em conta as consequências dos crimes, especialmente o impacto nas famílias das vítimas. Uma delas deixou filhos menores, o que foi considerado na dosimetria da pena. Além disso, ele foi condenado ao pagamento das custas processuais e não teve o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Duplo homicídio

Na época do caso, a Polícia Militar (PMDF) informou que o agressor havia esfaqueado os parentes e, em seguida, fugido. No entanto, ele foi preso por PMs do Batalhão Rural, após bater o próprio carro, um Renault Sandero dourado, contra outros dois veículos. O acidente aconteceu na BR-060, próximo ao Engenho das Lajes.

A colisão entre os três carros deixou três pessoas feridas, na altura do Km 10, no sentido Goiânia. Informações da PMDF dão conta de que o criminoso provocou o acidente, ao dirigir na contramão.

Antes de fugir, o agressor ainda teria tentado roubar um carro na rua onde aconteceu o crime e ameaçado o dono do veículo com a mesma faca que usou para matar os parentes. Contudo, o motorista do automóvel conseguiu despistar o suspeito e arrancar no veículo.

Após localizarem o carro no qual o criminoso havia fugido, militares encontraram Ronilton com as duas pernas quebradas e um punhal com marcas de sangue.

*Com informações do Metrópoles

