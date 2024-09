Ufam autoriza aulas remotas devido à fumaça no Amazonas

O reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Mário Puga Ferreira, autorizou, em caráter excepcional, e de forma cautelar, no âmbito da Ufam, que as atividades acadêmicas e administrativas possam ser realizadas de forma remota a partir das 12h desta quinta-feira (19) até o sábado (21), em razão das condições climáticas no Estado do Amazonas, que alteram a qualidade do ar.

Manaus amanheceu, nesta quinta-feira (19), coberta por uma densa fumaça, resultando em uma qualidade do ar considerada péssima, segundo o monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A fumaça afetou todas as áreas da capital, com maior intensidade nos seguintes bairros:

Colônia Terra Nova

Tarumã

Ponta Negra

Aparecida

Morro da Liberdade

Durante a seca, as queimadas nas regiões vizinhas agravam a poluição do ar, aumentando os níveis de material particulado. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) tem registrado diariamente diversos focos de calor, caracterizando uma situação crítica para a saúde pública e o meio ambiente.

