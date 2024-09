Omar critica valor destinado pelo Governo Federal para combater incêndios na Amazônia

Parlamentar comparou o montante destinado ao Amazonas com o auxílio concedido ao Rio Grande do Sul após desastres naturais

O senador Omar Aziz (PSD-AM) manifestou indignação em relação ao valor liberado pelo Governo Federal para a região em ações voltadas ao controle de incêndios e mitigação dos efeitos da seca e desmatamento.

Em uma Medida Provisória publicada na quarta-feira (18), foram destinados R$ 514 milhões para essas ações, valor que, segundo Omar, é insuficiente diante das demandas da região.

O senador do Amazonas comparou o montante destinado ao estado com o auxílio concedido ao Rio Grande do Sul após desastres naturais.

A ajuda àquela região totalizou R$ 89 bilhões, uma disparidade que, na visão do senador, reflete um tratamento desigual entre as diferentes regiões do país.

“Mesmo que alguns queiram que tenha brasileiros de primeira e segunda classe, nós não aceitamos isso. Somos brasileiros iguais”, afirmou Omar, em tom crítico.

Ele ressaltou que, enquanto o governo federal rapidamente disponibilizou bilhões para socorrer o Sul do país, o Norte, assim como outras regiões afetadas, como o Centro-Oeste e o Nordeste, recebem um tratamento distinto.

Omar também criticou a reação negativa de alguns setores econômicos que priorizam a questão fiscal em detrimento das necessidades humanitárias.

“Vi editoriais criticando por causa da questão fiscal, que a bolsa vai subir, vai cair. E os brasileiros da região Norte, Centro-Oeste e Nordeste que estão sofrendo com isso? Nós não somos brasileiros de segunda classe”, desabafou.

O senador reforçou que sua posição não é contra a ajuda ao Rio Grande do Sul, mas exige equidade no tratamento dado às diferentes regiões do país.

“Toda a ajuda possível ao Rio Grande do Sul, mas todo o respeito com a nossa região e com o nosso sofrimento nesse momento”, concluiu.

A Medida Provisória libera recursos em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; da Defesa; da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e dos Povos Indígenas.

Dentre outras ações, pouco mais de R$ 110 milhões serão destinados à proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios.

*Com informações da assessoria

