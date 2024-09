Palestrantes internacionais das áreas de IA e jogos digitais virão a Manaus

Os jogos eletrônicos estão em alta no mercado e exigem cada vez mais mão de obra qualificada diante de um cenário de expansão. Por isso, o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames), sediado na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), entre 30 de setembro e 3 de outubro, contará com palestrantes internacionais especializados em jogos digitais.

O SBGames está em sua 23ª edição e é o principal evento nacional do segmento, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com organização do Governo do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As inscrições estão abertas no site sbgames.org/sbgames2024.

Dentre as convidadas está a premiada designer de jogos, artista de mídia, curadora e pesquisadora Heather Kelley.

Desde 2015, ela leciona no Centro de Tecnologia de Entretenimento da Carnegie Mellon University (EUA). A pesquisadora irá ministrar a palestra “O futuro físico dos jogos digitais” sobre os efeitos sociais, psicológicos da dependência excessiva deste tipo de interação digital.

Kelley foi nomeada pela revista Fast Company como uma das 30 mulheres mais influentes em tecnologia de 2011.

IA e diversidade

O SBGames também terá como palestrante a pesquisadora do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Nickie Maxine.

Ela possui dez anos de experiência como desenvolvedora de jogos digitais e analógicos, líder em comunidades de games nacionais e internacionais, além de ser fundadora da primeira Associação de Desenvolvedores de Jogos do Amazonas.

Com o tema “Design de jogos na construção de narrativas (in)visíveis”, a palestra de Nickie terá como foco as melhores práticas do design de jogos a partir de uma perspectiva narrativa emocional, social e cultural, considerando aspectos de inclusão e diversidade que devem ser levados em consideração durante o desenvolvimento e criação de jogos.

O simpósio também receberá Pablo Bioni, com a palestra “Visão geral da IA ​​- Estratégia e aplicações em entretenimento digital”. Ele é formado em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com mestrado em Visão Computacional.

O palestrante possui 25 anos de experiência em tecnologias emergentes e computação gráfica e já atuou como gerente de Inovação da TV Globo.

O evento terá ainda a palestra “SBgames e eu”, da professora Soraia Musse, que possui graduação em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestrado e doutorado pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suíça) e bolsa de pós-doutorado pela Universidade da Pensilvânia (EUA).

De acordo com o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, a UEA atua para fortalecer o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente em áreas que são foco de atuação do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Desde o início de nossa gestão, temos trabalhado intensamente para criar pontes entre a indústria e a universidade. Sabemos que a tecnologia é o melhor caminho para alcançarmos nossos objetivos. Aqui, na UEA, incentivamos a criação de ideias que vão impactar positivamente no futuro da sociedade. Isso é o mais importante”, diz o reitor.

O diretor da EST/UEA, Prof. Dr. Jucimar Maia Júnior, afirma que trazer palestrantes de outros estados do Brasil e do exterior ajuda a promover o intercâmbio com estudantes amazonenses e faz com que o trabalho desenvolvido no Amazonas seja reconhecido.

“Além de nós conhecermos os pesquisadores que são de fora e a ciência que eles estão fazendo, esses pesquisadores também podem conhecer que aqui se faz ciência e tecnologia de ponta. Às vezes, as pessoas de fora imaginam que aqui é muito exótico, é selva amazônica, mas não é só isso. Aqui se produz tecnologia e muita coisa boa em termos de capital humano”, defende.

Eventos paralelos

Maior encontro acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital, o SBGames 2024 será realizado na EST/UEA de forma simultânea a outros três eventos internacionais de tecnologia, promovidos pela SBC, tornando Manaus a capital nacional dos games.

Os chamados “eventos-irmãos” do SBGames serão: Sibgrapi 2024, uma conferência sobre gráficos, padrões e imagens; SVR 2024, um simpósio de Realidade Virtual e Aumentada; e o IFIP-ICEC 2024, uma conferência sobre computação de entretenimento.

Realização

Realizado pela SBC e organizado pela UEA, o SBGames 2024 tem o patrocínio do Instituto SiDi, Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisas Eldorado e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Governo Federal.

O evento tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam); Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti); Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa; Instituto Federal do Amazonas (Ifam); Universidade Federal do Amazonas (Ufam); Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); Centro Universitário Fametro; Ludus Lab; Federação Amazonense de E-Sports (Faesp); e Grupo Solar, através das marcas Coca-Cola, Fanta, Crystal Purificada e Monster Energy.

