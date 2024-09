Ex-conselheiro tutelar é indiciado por importunação sexual contra funcionária no AM

O homem também foi indiciado em outra investigação por peculato, no âmbito do Conselho Tutelar, em 2023

Um ex-conselheiro tutelar, foi indiciado nesta quarta-feira (20), por importunação sexual contra uma funcionária do Conselho Tutelar. O crime ocorreu em julho deste ano, no município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª DIP, as investigações iniciaram a partir da denúncia da própria vítima, de 26 anos.

Ela relatou que, na ocasião do crime, a mulher foi até a sala do indivíduo para deixar alguns documentos e ele a agarrou a força.

“O homem fechou a porta da sala, segurou a vítima pelos braços e tentou beijá-la repetidamente. Após o ocorrido, a mulher saiu da sala muito abalada e procurou ajuda de outros funcionários”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, durante as investigações, foi representado pela suspensão do exercício da função de conselheiro tutelar, no qual foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

“Ele também foi proibido de acessar a sede do Conselho Tutelar do município, bem como de se aproximar da vítima. Além de ter sido indiciado por importunação sexual, o indivíduo também foi indiciado em outra investigação por peculato, no âmbito do Conselho Tutelar, em 2023”, disse o delegado.

