Carrapato é encontrado em cílios de uma mulher

Uma designer de sobrancelhas viveu uma situação inusitada ao encontrar um carrapato na sobrancelha de uma cliente durante um procedimento estético. O caso ocorreu em um salão de beleza em Vitória, no Espírito Santo.

A profissional estava finalizando o designer das sobrancelhas quando percebeu um pequeno aracnídeo preso aos pelos.

Em suas redes sociais, a designer relatou que decidiu não expor a cliente no momento do fato, devido ao grande movimento do salão naquele horário.

Com cuidado, a profissional removeu o carrapato dos cílios com o auxílio de um microbrush descartável (espécie de bastão de uso profissional que possui, em sua ponta, microcerdas de material sintético).

Ela alertou as pessoas para cuidarem das extensões de cílios, para não acontecer algo inusitado quanto isso.

*Com informações Folha Vitória

