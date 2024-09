Nhamundá implementa racionamento de água devido à seca que afeta poços artesianos

A seca que atinge o Amazonas forçou a Prefeitura de Nhamundá a anunciar um racionamento de água a partir desta sexta-feira (20).

Segundo a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), responsável pelo abastecimento na região, a seca impactou significativamente os níveis dos poços artesianos.

A partir desta sexta-feira (20) apenas três dos sete poços estarão em operação contínua, funcionando 24 horas por dia. Outros dois poços operarão até as 22h, enquanto os dois restantes terão funcionamento limitado até as 20h.

A Defesa Civil local informou que a seca já afeta cerca de oito mil pessoas em Nhamundá.

Em resposta à situação crítica, a prefeitura do município distante a 382 quilômetros de Manaus declarou estado de emergência no dia 12 de setembro. Em nota, a administração municipal detalhou as razões que levaram à adoção dessa medida, enfatizando a necessidade de garantir o abastecimento de água à população.

“A significativa redução das chuvas está impactando os níveis estáticos (nível da água no poço em repouso) e dinâmicos (nível da água durante o bombeamento), além de reduzir drasticamente a disponibilidade de água nos mananciais superficiais e lençóis freáticos. Atualmente, os poços operam cerca de 20 horas por dia, mas, com a queda dos níveis de água, estamos implementando uma redução temporária no tempo de funcionamento”, explica o comunicado.

