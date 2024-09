Final da Série B do Amazonense de futebol é suspensa após denúncias

A final da Série B do Campeonato Amazonense 2024 entre CDC Manicoré e Sete FC, inicialmente marcada para esta sexta-feira (20), está suspensa. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), Dr. Hugo Ribeiro, que aceitou o pedido da Procuradoria da Corte para suspender a partida decisiva da competição até o julgamento das denúncias de escalação irregular contra o finalista CDC Manicoré e contra o Clipper, em partidas da primeira fase.

Na decisão, o presidente do TJD-AM afirma que há indícios de irregularidades em três partidas da competição, duas envolvendo o CDC Manicoré e uma envolvendo o Clipper.

“A suspensão da final do Campeonato Amazonense da Série B demonstra-se imprescindível, pois caso as denúncias contra o CDC Manicoré, pelas duas infrações, e contra o Atlético Cliper Clube, por uma infração, sejam julgadas procedentes, as punições ensejarão em perda de pontos ou eliminação e, por consequência, modificará a tabela de classificação do Grupo A da Série B, ocasionando na eliminação do atual finalista da competição, CDC Manicoré”, assinalou. Presidente do TJD-AM, Hugo Ribeiro, deu detalhes da decisão. Foto: Deborah Melo/FAF

De acordo com a medida inominada requerida pelo Procurador Geral do TJD-AM, Dr. Ruy Mendonça, tanto CDC Manicoré quanto Clipper escalaram jogadores irregulares na rodada de estreia da Série B. Ainda segundo a Procuradoria, as duas equipes teriam relacionado, na súmula da partida, seis jogadores não profissionais, infringindo o limite permitido pelo regulamento da competição que é de até cinco jogadores.

Além das irregularidades na partida de estreia, a Procuradoria aponta para outra infração do CDC Manicoré, que teria realizado a inversão dos números da camisa dos jogadores Patrick Silva Gomes e Francisco Júnior da Silva Aguiar, na tentativa de fraudar a contagem de cartões. A disposta irregularidade teria acontecido na partida contra o próprio Sete, pela quarta rodada da primeira fase.

