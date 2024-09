Ré é condenada a nove anos de prisão após matar mulher que corrigiu sua fala em conversa

Auxiliadora Vasconcelos dos Santos, acusada pela morte de Deborah Lima Senna, foi condenada a nove anos de prisão em regime fechado, em julgamento realizado na última quinta-feira (19), pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.

De acordo com o Inquérito Policial, na noite do dia 5 de fevereiro de 2022, por volta das 23h, na rua País de Gales com a rua Turim, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, Auxiliadora desferiu um golpe de faca na região do tórax de Deborah, que mesmo sendo socorrida não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a denúncia que consta nos autos, Auxiliadora e Deborah estavam em um mercadinho na rua onde residiam e, no local, teriam discutido pelo fato de a vítima ter corrigido uma expressão falada pela ré durante uma conversa.

De acordo com uma testemunha, Auxiliadora não teria gostado da correção, saiu do mercadinho, apanhou uma faca em sua residência e ao voltar ao estabelecimento, reiniciou a discussão, que culminou com a ré desferindo um golpe de faca na região do tórax de Deborah.

Auxiliadora Vasconcelos dos Santos respondia ao processo em prisão domiciliar pelo fato de ter uma filha de nove meses.

Com a condenação e, mediante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre prisão após condenação por crimes contra a vida, o juiz James de Oliveira Santos manteve a prisão domiciliar, porém, agora, com monitoramento eletrônico.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱