Acidente com ônibus de time de futebol americano deixa mortos em Curitiba

Um acidente envolvendo o ônibus do time de futebol americano Coritiba Crocodiles deixou, pelo menos, três pessoas mortas e seis feridas. O veículo tombou, na manhã deste sábado (21), na Serra das Araras, em Piraí, no estado do Rio de Janeiro.

O time saiu de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Flamengo Imperadores, pela parte da tarde deste sábado. A partida seria válid pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. O jogo já foi cancelado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 40 passageiros estavam no ônibus. As vítimas fatais seriam três homens de 20, 35 e 40 anos.

A concessionária CCR RioSP, que administra a Via Dutra, prestou atendimento aos feridos, junto com equipes do Corpo de Bombeiros. As vítimas socorridas foram encaminhadas para hospitais da região. Não há informações sobre os quadros de saúde.

*Com informações de Banda B

