Mulher do meme ‘Que Xou da Xuxa é Esse’ encontra apresentadora em festival

Dessa vez, Patrícia Veloso Martins não só conseguiu ver Xuxa de perto como abriu o show da loira no Rock in Rio

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel transportou o público do Rock in Rio de volta à infância com uma apresentação nostálgica no Pavilhão Itaú, na madrugada deste sábado (21). A Rainha dos Baixinhos revisitou clássicos da sua carreira, como Lua de Cristal, Doce Mel e Planeta Xuxa.

A abertura do show teve um toque especial: Patrícia Veloso Martins, que viralizou na semana com um antigo vídeo em que questiona a organização de um antigo programa com a frase “que Xou da Xuxa é esse?”, abriu a apresentação.

A professora também encontrou Xuxa nos bastidores e tirou fotos com a apresentadora. Na ocasião, Xuxa perguntou se Patrícia havia conseguido entrar no programa, no dia em que a icônica gravação foi feita. Emocionada, ela respondeu que não. A loira, então, brincou: “Você continua pequenininha”.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱