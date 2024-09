Sobe o número de mortos em ataque aéreo de Israel no Líbano

Aumentou para 37 o número de mortos – incluindo sete mulheres e três crianças – no ataque aéreo de Israel em uma comunidade de Beirute, capital do Líbano. As informações foram divulgadas pelo ministro da saúde do país, Firass Abiad, neste sábado (21).

Leia mais: Hamas acusa Israel de obstruir esforços de cessar-fogo em Gaza

A ação das tropas israelenses, na sexta-feira (20), é considerada a ofensiva mais mortal desde 2006, na guerra entre o país e o Hezbollah – organização política e paramilitar libanesa.

Ibrahim Aquil, o segundo no comando militar do grupo libanês, foi um dos mortos. Até o momento, 68 pessoas ficaram feridas, sendo que 15 permanecem em hospitais. Outras 23 estão desaparecidas.

A ação do país comandado por Benjamin Netanyahu seria uma resposta à reação do grupo libanês, que disparou cerca de 140 foguetes em direção ao norte de Israel. O ataque do grupo extremista aconteceu após pagers e walkie-talkies usados por combatentes do Hezbollah seres explodidos, nesta semana, com autoria israelense.

*Com informações do SBT News

