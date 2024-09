Homem é preso após ameaçar e perseguir filha e esposa no interior do AM

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (20), por ameaça, violência psicológica e perseguição contra sua filha e esposa, de 15 e 51 anos, respectivamente, e ameaça contra uma mulher, de 58 anos. A prisão foi efetuada em via pública no bairro Aparecida, no município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni, da 75ª DIP de Barcelos, as diligências iniciaram quando a adolescente, acompanhada de sua genitora, compareceu à delegacia para solicitar uma medida protetiva, em razão da violência doméstica praticada constantemente pelo homem.

“Depois elas foram para o ateliê onde a esposa do indivíduo trabalha e ele foi até lá à procura delas. Ele ficou passando pela frente do local várias vezes, olhando para o interior de forma ameaçadora e obsessiva, até que resolveu entrar. A proprietária do estabelecimento pediu que se retirasse, mas ele se negou e começou a ameaçá-las”, contou o delegado.

Segundo o delegado, sabendo do que o homem tinha feito, a equipe policial saiu em diligências e efetuou a prisão do indivíduo.

O homem responderá por ameaça, violência psicológica e perseguição e está à disposição da Justiça.

