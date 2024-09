Tia morre de infarto ao saber que sobrinho foi executado e esquartejado

Breno Santos da Silva, de 20 anos, foi brutalmente assassinado e esquartejado por traficantes, em Santo Amaro, na Bahia, durante a madrugada deste sábado (21). Ao saber do crime, a tia da vítima, Patrícia Alves Casaes da Silva, sofreu um infarto e morreu.

O corpo do jovem foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo, e partes de seu corpo mutiladas, evidenciando a crueldade do crime.

Segundo informações da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a polícia foi acionada para atender a ocorrência, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo de Breno foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

A polícia investiga as motivações e busca identificar os responsáveis pelo assassinato. Traficantes têm atuado com violência extrema na região, e a população local cobra por mais segurança e ações efetivas contra o crime organizado.

*Com informações do Instant BA

