Corpo esquartejado é encontrado em via pública na Zona Norte de Manaus

Ainda não há informações sobre o suspeito e a motivação do crime

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nesta quarta-feira (19), esquartejado, separados dentro de sacola e jogado na rua 52, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Populares que estavam passando pelo local avistaram o corpo da vítima.

As partes do corpo foram jogadas em via pública. A cabeça estava dentro de uma mochila, os braços e pernas dentro de um saco e o tronco estava enrolado em um lençol.

Ainda não há informações sobre o suspeito e a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Leia mais:

Homem é morto a tiros dentro de carro na Cidade Nova, em Manaus

Homem é achado morto com marcas de espancamento e facadas em Manaus

Adolescente é executada a tiros e criminosos deixam bilhete ao lado do corpo em Manaus