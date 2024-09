VÍDEO: motorista embriagado colide com veículo e tenta fugir, mas atinge poste em Manaus

Um motociclista gravou o momento em que um motorista, visivelmente embriagado, causou uma série de acidentes, durante a noite deste sábado (21), no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Pelas imagens, é possível ver que o carro colide com o meio fio algumas vezes e, logo em seguida, se choca com a traseira de outro veículo que estava transitando na via. Nesse momento, o motociclista filma o condutor com uma lata de bebida na mão.

Na sequência, o motorista que causou o acidente faz um retorno proibido e tenta fugir do local. O motociclista continua seguindo o suspeito e filma o momento exato onde o condutor embriagado colide com um poste de energia elétrica.

Apesar do susto, o motorista saiu do carro sem ferimentos, e disse que iria arcar com os prejuízos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱