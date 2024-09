Homem invade salão de beleza e mata ex-companheira a facadas

Luiz Victor Ortega Xavier, de 29 anos, matou a facadas a ex-companheira, Luana Ferreira, de 32 anos, no salão de beleza onde ela trabalhava, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, no sábado (21). Ele ainda feriu outra mulher antes de fugir do local.

Imagens mostram o momento em que Luiz entra no salão e vai em direção a Luana, que trabalhava como manicure. O homem ignora a presença de outras funcionárias e clientes e desfere 15 facadas na vítima.

Depois de esfaquear a ex-companheira, ele corre de volta para rua e ainda dá uma facada em uma cliente durante a fuga. Câmeras de segurança da avenida Flora, no bairro Jaguaribe, mostram Luiz Victor deixando o salão sozinho. Em seguida, ele entra em um carro, que estava estacionado em uma travessa da avenida, e foge.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o Samu constatou a morte de Luana ainda no local. A cliente atacada na fuga foi socorrida e liberada.

A Justiça aceitou o pedido de prisão temporária de Luiz Victor. O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno. Até o momento da publicação desta reportagem, o suspeito era considerado foragido. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.

