Dupla é presa ao esconder droga dentro de abacaxi no interior do AM

Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos com cinco quilos de pasta-base de cocaína, armazenados dentro de abacaxis, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas, durante a noite de sexta-feira (20).

Por volta das 20h30, a equipe policial recebeu denúncia anônima, via linha direta, informando que no porto da cidade, haviam dois homens que transportavam drogas para Manaus. As equipes foram até o local e fizeram a identificação dos dois suspeitos.

Ao serem questionados sobre o destino final da viagem deles, os homens entraram em contradição, o que potencializou as suspeitas sobre eles. Na revista pessoal, os PMs encontraram dois bilhetes de viagem que registravam o destino dos homens à capital amazonense.

Ao realizarem a verificação na bagagem da dupla, foi encontrada uma saca de cor vermelha, que continha várias unidades da fruta abacaxi e 5 quilos de pasta-base de cocaína escondidos dentro deles.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a 52ª Delegacia Interativa de Polícia de São Paulo de Olivença.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

