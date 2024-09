Enchentes no Japão deixam mais de 60 mil desabrigados e um desaparecido

Enchentes inundaram vários prédios e deslizamentos de terra bloquearam estradas, informaram as autoridades locais

No Japão, aproximadamente 45 mil moradores das cidades de Wajima, Suzu e Noto, apenas na província de Ishikawa, foram evacuados, informaram as autoridades locais do país.

Uma pessoa está desaparecida em Wajima, onde a água inundou vários edifícios e deslizamentos de terra bloquearam estradas. Essas são as áreas mais atingidas pelo terremoto de 7,5 graus de magnitude que varreu o Japão na virada do ano, matando pelo menos 236 pessoas.

No sábado (21), as autoridades japonesas ordenaram a evacuação de mais de 60 mil pessoas na região central do Japão devido a inundações causadas por fortes chuvas, que deixaram pelo menos uma pessoa desaparecida.

Deslizamento de terra

Pelo menos uma casa foi atingida por um deslizamento de terra, informou a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres, sem fornecer mais detalhes.

A agência meteorológica do Japão disse que emitiu o nível de alerta mais alto para Ishikawa, avisando sobre uma “situação de risco de vida”. Satoshi Sugimoto, meteorologista da agência, alertou sobre “chuvas torrenciais em uma escala sem precedentes”. A emissora pública NHK exibiu imagens mostrando uma rua em Wajima debaixo d’água.

Cerca de 16.000 moradores das províncias vizinhas de Niigata e Yamagata, mais a nordeste, também receberam ordens de evacuação

*Com informações do RFI

