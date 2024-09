Hospitais infantis do Estado já realizaram 3,6 mil cirurgias eletivas em 2024

De janeiro a agosto deste ano, o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) e o Hospital Infantil Doutor Fajardo já realizaram 3.674 cirurgias eletivas de baixa, média e alta complexidades. As unidades desenvolvem um trabalho referência no Amazonas, no cuidado especializado na área de pediatria e neonatal.

Os dois hospitais realizam cirurgias eletivas, agendadas, diferente dos Hospitais e Prontos-Socorros da Criança, que efetuam procedimentos de urgência e emergência.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o Icam é referência em procedimentos neonatais de gastrosquises e deformidades congênitas intestinais, além de dispor de um ambulatório de traumato-ortopedia infantil. E o Hospital Doutor Fajardo tem em sua especialidade as cirurgias de lábios leporinos e fenda palatina.

“São duas unidades modelo na linha de cuidado das nossas crianças. Realizam cirurgias diariamente, além disso, dispõem de uma equipe multiprofissional, com cirurgiões plásticos, fonoaudiólogo, dentistas, nutricionistas, ou seja, fazem o acompanhamento da criança no pré e pós cirúrgico”, frisou a secretária.

Segundo a diretora do Icam, Vanessa Souto, a unidade realizou 1.837 cirurgias eletivas. Foram 226 procedimentos de alta complexidade. Os de média complexidade somaram 959. Entre as cirurgias realizadas, estão ortopedia, geral, fonoaudiologia, neurocirurgia e endoscopia. A unidade oferece, também, atendimento ambulatorial com pediatras, nefrologistas, otorrinolaringologistas, fisioterapeutas e psicólogos.

“A unidade é equipada com máquinas para realização de exames como ultrassom, tomografia e raio X, além de dispor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 22 leitos para suporte pós-cirúrgico. Também é referência em neurocirurgia congênita neonatal e eletivas”, disse a diretora do Icam.

No Hospital Infantil Doutor Fajardo, de janeiro a agosto deste ano, foram realizadas 1.837 cirurgias, no geral. O diretor da unidade, Aly Ballut, informa que o hospital é referência em cirurgias plásticas, principalmente de lábios leporinos e fenda palatina, atendendo crianças de 0 a 15 anos.

“As crianças também recebem, no hospital, toda a assistência da equipe multiprofissional, incluindo fonoaudiólogo e nutricionista para o período de adaptação pós-cirurgia. Mensalmente são atendidas, aproximadamente, três mil crianças nas mais diversas especialidades”, disse Ballut.

