Amazonas conquista oito medalhas no primeiro dia do JEBs 2024

Pódio dourado para o Amazonas no primeiro dia de competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024, que acontecem Recife, capital pernambucana.

No total, no sábado (21), foram oito medalhas conquistadas, em três modalidades distintas: três medalhas no wrestiling, sendo uma de ouro e duas de bronze; uma medalha de prata no atletismo e quatro medalhas no judô, com três bronzes e uma prata. As competições seguem até o dia 2 de outubro.

Além das medalhas, os estudantes-atletas amazonenses também conseguiram boas estreias em esportes coletivos e classificações para finais no atletismo. Esse é o caso do aluno Ivan Rocha, de 14 anos, aluno da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Classificado para a final dos 80 metros livres, Ivan contou que só treina há quatro meses, mas que já amava o atletismo mesmo antes de o conhecer.

“Sempre amei correr e, hoje, estou aqui, representando meu estado. Estou muito feliz. Fiquei nervoso quando vi meus adversários, todos maiores do que eu. Mas meu treinador me tranquilizou, dizendo que a técnica que importava. Agora estamos na final”, ressaltou o estudante, que disputará a final neste domingo (22).

Ivan disputa a final do atletismo neste domingo (22). Foto: Divulgação

Expectativa para uns e alívio para outros. Medalhista de prata no arremesso de peso, a estudante-atleta Heloá Cordovil, da Escola Estadual (EE) Profª Eliana de Freitas Moraes, também disputará o lançamento do martelo neste domingo.

“Uma alegria. O nível da competição é muito grande, temos os melhores do Brasil aqui. Estou motivada e vou em busca de outra medalha”, ressaltou Heloá.

Superações

No wrestling, outro a superar seus limites foi o estudante-atleta da EE Osmar Pedrosa, João Marcos Ribeiro, 11. Em sua primeira competição nacional no seu primeiro ano de wrestling, João venceu o nervosismo e segue vivo na sua categoria, até 68 quilos.

João Marcos começou no jiu-jitsu e migrou para o wrestling. Foto: Divulgação

“Eu vim do jiu-jitsu, e ainda estou me adaptando ao wrestling, mas gosto muito. Estou muito feliz com as minhas vitórias nesta competição, avalio que consegui ler bem os movimentos dos meus adversários”, destacou João.

Foi também nos tatames que o Amazonas ganhou a cena. Atleta de judô, aluna da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, Ana Eloise de Souza ganhou a medalha de bronze nas disputas de até 36 quilos.

“Fiquei muito feliz com o resultado. O judô é muito importante para mim, e estar aqui é um privilégio. Espero competir mais vezes no JEBs”, declarou Ana.

Competições em andamento

No handebol feminino, o Amazonas começou com vitória com as meninas da Escola Municipal Profª Maria Dulciney dos Santos Cunha, em Urucará. E nos Tênis de Mesa, as disputas individuais seguem neste domingo. O mesmo vale para o judô, wrestling e atletismo, que ainda têm possibilidade de medalhas em seu último dia de competições.

O JEBs é um evento organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). No nível do desporto escolar, é a maior competição nacional no calendário. Neste ano, são 17 modalidades, e mais seis mil atletas em participação. O Amazonas tem representantes em todas as modalidades, e segue suas disputas na segunda-feira (23) com o atletismo, wresting, judô, ginástica rítmica, tênis de mesa, handebol e voleibol.

Quadro de medalhas

Até o momento, a delegação amazonense conquistou seis medalhas na edição de 2024 do Jebs. Os êxitos foram trazidos pelos seguintes atletas nas modalidades a seguir:

Atletismo: Heloá Cordovil, prata no arremesso de peso

Judô: Ana Eloise Almeida, bronze na série Bronze; André Vinicius Amora, bronze na série Bronze; Guilherme de Souza, bronze na série Bronze e Adenilson Muniz, prata na série Prata

Wrestling: Ester Vitória, ouro na série Ouro; Iolanda Torres, bronze na série Ouro; Kelly Lares, bronze na série Ouro.

*Com informações da assessoria

