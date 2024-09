Rebeca Andrade é medalha de ouro no Brasileiro de Ginástica

Foi a primeira competição da atleta do Flamengo após as Olimpíadas de Paris

A maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade, conquistou o ouro nas barras assimétricas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo (22), em João Pessoa.

Foi a primeira competição da atleta após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

A ginasta atingiu a nota de 14.500 neste domingo. Na classificação, no sábado (21), ela já havia feito uma apresentação segura e conseguiu 14.300, 1.500 acima da segunda colocada.

“É um honra servir de referência para as crianças”, afirmou a ginasta ao SporTV sobre a torcida no ginásio em João Pessoa que a ovacionava em suas apresentações.

Na Paraíba, Rebeca Andrade também competiu no salto, no qual conseguiu 14.600, no sábado, mas como optou por não realizar o segundo salto, não avançou à final.

Rebeca afirmou que fazer apenas um salto estava programado para ajudar o Flamengo, seu clube, a pontuar na competição.

“Foi bom, me preservei e fiz uma série mais tranquila nas paralelas”, afirmou.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱