VÍDEO: subsecretário é exonerado após ser flagrado pela esposa saindo de motel com amante

O subsecretário municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, Marcelo Serieiro Serra, foi exonerado pela prefeitura após ser flagrado pela esposa saindo de um motel com outra mulher. Um homem que passava no local filmou o flagrante.

No vídeo, a esposa diz que está casada com ele há seis anos e o identifica para quem passa no local, afirmando que o carro do tipo SUV que ele está usando é da prefeitura.

“Você acabou com a minha vida, safado. Usando o carro da prefeitura no motel Praia Grande, o subsecretário de Conservação”, disse Gabrielle Kienen.

A publicação da exoneração no Diário Oficial diz que o subsecretário deixou o cargo a seu pedido.

“É expressamente vedada a utilização de veículos oficiais para fins pessoais. A secretaria não comenta situações da vida privada de seus funcionários”, diz a nota. O flagrante ocorreu no dia 12, e a exoneração foi publicada no último dia 14.

Na nota, a prefeitura informou que Danielle Silveira Mendes assumiu o cargo.

Nas redes sociais, o perfil do ex-subsecretário tem um emoji de aliança com o nome da esposa.

*Com informações do Extra

