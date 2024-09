Corinthians vence o São Paulo novamente e é hexacampeão brasileiro no futebol feminino

O Corinthians é hexacampeão da elite do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Na manhã deste domingo (22), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), o Timão venceu o São Paulo por 2 a 0, confirmando a conquista do título da Série A1. O Tricolor já tinha perdido o duelo de ida por 3 a 1.

As Brabas foram campeãs das edições de 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e agora, 2024.

Além de levantar o troféu, o Corinthians também bateu o recorde de público em uma partida de futebol feminino do Brasil. Foram 44.136 pagantes lotando o Neo Química Arena.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bem equilibrado. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians tentavam abrir o placar, mas sem sucesso.

Na volta para o segundo tempo o jogo continuou truncado. Mas aos 20 minutos, Duda Sampaio fez uma bela jogada e Jaqueline fez o primeiro gol da vitória do Corinthians. As Brabas ainda marcaram o segundo com Nogueira. A vitória por 2 a 0 confirmou o sexto título do Timão.

Campanha

Na primeira fase, o Corinthians ficou com a liderança da tabela, com 40 pontos em 13 vitórias, uma derrota e um empate. A equipe já tinha garantido a vaga no mata-mata antecipadamente, então não teve grandes preocupações nas rodadas finais.

Após um empate de 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final, o Timão superou o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação para a etapa seguinte ao vencer por 1 a 0. Na semifinal, Corinthians e Palmeiras protagonizaram um derby emocionante. As Brabas venceram a partida de ida por 3 a 1, enquanto as Palestrinas saíram com a vitória na volta por 2 a 1. O Corinthians confirmou a vaga na final com o placar agregado de 4 a 3.

Na decisão, venceu o São Paulo por 3 a 1 no jogo de ida e 2 a 0 na partida de volta.

