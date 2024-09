Famosos são barrados em área especial de show de Mariah Carey

Os artistas tentaram entrar no “fosso” do palco e foram impedidos

Mariah Carey foi um dos shows mais esperados da última noite do Rock In Rio, no domingo (22), e muitos artistas que contavam com seus “nomes” para assistir à apresentação da cantora de pertinho se deram mal.

Alguns famosos foram barrados no “fosso”, uma área especial para convidados e VIPs que fica bem de frente para o palco. Celebridades como Sophie Charlotte, Joaquim Lopes, Xamã, Juliana Paes, Juliette, Juliana Alves e Camila de Lucas estavam entre as pessoas impedidas de ingressar no espaço.

A Coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo a vídeo do momento em que todos foram proibidos de acessar a área reservada do palco Sunset. Mesmo com o contratempo, eles não deixaram de assistir ao espetáculo e se juntaram ao público “comum” no gramado.

*Com informações Metropoles

