SBGames 2024: Marco legal é impulso para mercado de jogos eletrônicos no Amazonas

O marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, em vigor desde maio deste ano, representa um impulso para a promoção do mercado de games no Amazonas.

Diante da nova legislação, a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) traz para Manaus o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames).

A 23ª edição do principal evento do segmento no Brasil será entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro e tem inscrições abertas pelo site https://sbgames.org/sbgames2024.

O simpósio é promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com organização do Governo do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O diretor da EST/UEA, Prof. Dr. Jucimar Maia Júnior, afirma que a intenção de trazer um evento internacional de games para Manaus é aproximar a produção acadêmica das empresas internacionais.

Esse mercado gerou US$ 183,9 bilhões globalmente em 2023, segundo relatório da consultoria Newzoo.

“O desenvolvedor de jogos é a profissão do futuro, principalmente no Brasil, porque agora temos o marco legal que está trazendo muitas modificações importantes e positivas para esse mercado. Ainda está na fase inicial, mas as perspectivas são bastante promissoras. A indústria de games, inclusive, será um dos eixos do futuro Parque Tecnológico que vamos implantar na UEA”, ressalta o diretor.

O marco legal busca regular todos os aspectos relevantes da produção de games. Pela Lei, a indústria de jogos eletrônicos passa a contar com incentivos à economia do setor e renúncia fiscal. Incentivos semelhantes aos previstos para o setor cultural via Lei Rouanet e Lei do Audiovisual.

O objetivo é promover a produção de conteúdo, com redução de tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de equipamentos necessários ao desenvolvimento de jogos.

Atualmente, o Brasil é o maior mercado de games da América Latina e o 13º no ranking mundial, responsável por movimentar cerca de US$ 12 bilhões ao ano.

No ano passado, o setor cresceu 3,2% em termos de quantidade de desenvolvedores e já são mais de 1 mil estúdios abertos no país, dentre os quais nove no Amazonas.

Laboratório

A EST/UEA já possui o Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (Ludus), que desenvolve projetos de jogos digitais em parceria com a empresa TecToy.

O espaço, incentivado por meio da Lei de Informática, atua para a criação de um polo de empreendedorismo digital por meio da formação de pessoas e desenvolvimento de tecnologias.

“A nossa Escola de Tecnologia conta com professores extremamente capacitados e que atuam com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. Os jogos eletrônicos estão dentro deste escopo e fazem parte de um mercado em ascensão. Por meio das iniciativas de nossos pesquisadores, a UEA contribui significativamente para o fortalecimento da economia da nossa região”, enfatiza o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib.

O simpósio

O SBGames é dividido em seis categorias, chamadas de trilhas científicas: Arte & Design, Computing, Cultura, Educação, Indústria e Saúde.

Além disso, haverá dez principais atividades, dentre as quais: palestras, apresentação de livros, festivais de artes e de jogos, fórum de ensino de jogos digitais e de esportes eletrônicos.

Maior encontro acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital, o SBGames 2024 será realizado na EST/UEA de forma simultânea a outros três eventos internacionais de tecnologia, promovidos pela SBC, tornando Manaus a capital nacional dos games.

Os chamados “eventos-irmãos” do SBGames serão: Sibgrapi 2024, uma conferência sobre gráficos, padrões e imagens; SVR 2024, um simpósio de Realidade Virtual e Aumentada; e o IFIP-ICEC 2024, uma conferência sobre computação de entretenimento.

