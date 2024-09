Amazonas FC reencontra Brusque-SC, fora de casa, querendo manter sequência de invencibilidade

O Amazonas FC entra em campo, nesta segunda-feira (23), às 20h30 (horário de Manaus), para enfrentar o Brusque-SC, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC). O jogo será válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo e com imagens nos canais Premiere, GOAT e TV Brasil.

A Onça-pintada leva a campo uma invencibilidade de sete jogos, que deixa o time amazonense próximo do G4.

Na última rodada, o Amazonas venceu o Operário-PR por 2 a 1 e chegou a 39 pontos, ocupando atualmente a décima colocação na tabela. Já o Brusque-SC foi derrotado pelo Novorizontino-SP pelo placar de 1 a 0 e segue no 19° lugar, com 26 pontos conquistados.

Este será o quinto duelo na história entre a Onça-pintada e o Marreco. No retrospecto, o time amazonense leva vantagem com duas vitórias, um empate e uma vitória para o Quadricolor. O último embate foi no primeiro turno da Segundona. Na ocasião, o Aurinegro derrotou a equipe catarinense por 2 a 1, com gols de Sassá e Jô; Wellissol descontou para os visitantes na partida disputada no Estádio Carlos Zamith.

Sassá em campo

Artilheiro do Amazonas FC na temporada com dez tentos marcados, o atacante Sassá comentou sobre a sensação de voltar a fazer gol e o que esperar do próximo adversário da Onça em mais um duelo fora de casa.

“Marcar gols sempre é importante para um atacante e espero continuar contribuindo para equipe conseguir os objetivos na temporada. Vai ser um jogo bom de atuar, ambas as equipes saem para o jogo, então espero que a gente consiga ir bem e voltar de lá com o resultado positivo”, disse o camisa 99.

Já em solo catarinense, o elenco comandado por Rafael Lacerda finalizou a sua preparação na tarde de domingo (23). Para essa partida, o Aurinegro poderá contar com o retorno do volante Erick Varão, que volta de suspensão após o acúmulo de cartões amarelos.

