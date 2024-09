Ilumina+ Amazonas vai implantar LED em comunidades de Presidente Figueiredo

Quatro comunidades de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus) receberão o sistema de iluminação pública de LED.

O serviço será realizado através do Programa Ilumina+ Amazonas. No total, serão instalados 196 pontos de LED, sendo 90 na comunidade São José, 41 em Fé em Deus, 35 em São Jorge e 30 em PDS Moreira.

A previsão de início das instalações é para quarta-feira (25). O Município já foi atendido pelo programa em 2022, quando recebeu 1.395 pontos de LED.

Realizado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o Ilumina+ Amazonas substitui por LED as lâmpadas antigas de vapor de sódio, de mercúrio ou mistas, mais poluentes e tradicionalmente utilizadas no interior.

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, a tecnologia LED oferece maior eficiência energética, permitindo uma economia de até 60% no consumo de eletricidade.

“Além de reduzir o consumo de energia e minimizar o impacto ambiental, o programa está gerando um grande benefício social para a população das áreas rurais, que agora pode usufruir dos espaços públicos à noite e o comércio tem a possibilidade de ampliar seu horário de funcionamento, promovendo o desenvolvimento local”, destacou.

A implantação de LED segue paralelamente em outros municípios. Em Santa Isabel do Rio Negro, na sexta-feira (20) passada, foi concluída a instalação de 1.006 pontos.

Em Barcelos, os trabalhos começaram nesta segunda-feira (23), com a previsão de 1.247 pontos de LED, sendo 1.049 na sede e 198 nas comunidades de Cauburus, Piloto, Carvoeiro, Moura e Dom Pedro II.

O programa também está em andamento em Humaitá, para a implantação de 426 pontos, dos quais 240 já foram instalados na comunidade Realidade. As demais irão para Ipixuna e Auxiliadora.

Desde 2022, o Ilumina+ Amazonas já alcançou 42 municípios e implantou mais de 76 mil pontos de LED no Estado. A meta é atingir todos os 61 municípios do interior, implantando uma iluminação pública sustentável e de alta qualidade até a 30ª Conferência do Clima (COP-30), que acontece em novembro de 2025, em Belém (PA).

*Com informações da assessoria

