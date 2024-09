Apreensão de caminhão com duas toneladas de droga rendeu prejuízo de R$ 40 mi ao crime organizado

Delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), destacou o trabalho

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deu detalhes sobre a apreensão de um caminhão, com mais de duas toneladas de drogas entre maconha e cocaína, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (23). A ação ocorreu na sexta-feira (20), na Zona Leste de Manaus, e o material foi avaliado em mais de R$ 40 milhões. Um homem de 48 anos foi preso por tráfico de drogas.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), destacou o trabalho, que retirou de circulação a quantidade expressiva de entorpecentes na ação que aconteceu bairro Armando Mendes.

“Desta vez, foram apreendidas drogas avaliadas em mais de 40 milhões e esse é o prejuízo ao crime organizado”, disse o diretor do DPM.

Conforme o delegado Mário Paulo, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a apreensão é resultado de um trabalho investigativo iniciado há algumas semanas, referente a movimentação de um caminhão que veio de São Paulo sob o pretexto de fazer o frete de uma carga supostamente lícita.

“Todavia identificamos que o veículo veio para Manaus para fazer o transporte de entorpecentes. Na sexta-feira, por volta das 23h, fizemos a abordagem ao caminhão em um posto de gasolina no bairro Armando Mendes, e encontramos duas toneladas de maconha tipo skunk e 200 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 40 milhões”, informou o delegado.

Segundo o delegado, durante a revista, se encontrava apenas o motorista do veículo, um homem de 48 anos. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao DRCO para os procedimentos, junto com as drogas e o caminhão apreendido.

“É muito provável que a droga retornasse para a região sudeste, mas as investigações irão continuar para identificar a origem do material ilícito e para onde ele seria enviado de fato. Em depoimento, o homem informou que receberia uma quantia significativa em dinheiro pela prática criminosa, então ele tinha plena ciência do que ele estava fazendo”, mencionou o delegado.

O delegado destacou que, apenas neste ano, o DRCO já apreendeu mais de 10 toneladas de drogas, e somando operações realizadas com outras forças policiais, já são mais de 13 toneladas e meia de entorpecentes apreendidos. Os números representam o dobro do que foi apreendido pelo Departamento em 2023.

O homem responderá por tráfico de drogas e se encontra à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱